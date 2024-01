Højt strømforbrug afslørede skunklaboratorie i Store Heddinge

En 53-årig mand fik tirsdag formiddag besøg af politiet i sit hjem i Store Heddinge.

Et usædvanligt højt strømforbrug havde vækket mistanken hos ordensmagten, som havde taget en narkohund med ud til den 53-årige.

Politiet viste sig at have ret i sin formodning. Efter en undersøgelse af huset fandt man et skunklaboratorie med 25 cannabisplanter samt næsten tre kilo færdigproduceret skunk og noget hash.

Undersøgelsen af huset viste også, at manden havde stjålet strøm.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Manden blev sigtet for tyveri af strøm - hvilket han har erkendt - ligesom han er sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, da politiet mener, at skunken blev produceret med henblik på videresalg.

Politiet beslaglagde mandens skunklaboratorie.

