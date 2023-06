Høreapparatselskabet Demant ændrer frasalg og forventer større tab

Det danske høreapparatselskab Demant vil alligevel ikke sælge hele høreimplantatsforretningen Oticon Medical til et australsk selskab.

Det skyldes modstand fra de britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA).

Det oplyser Demant i en selskabsmeddelelse torsdag.

Ændringen får samtidig Demant til at forvente et større tab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu forventer selskabet at tabe mellem 700 og 1000 millioner kroner på ophørte aktiviteter. Tidligere lød forventningen på et tab på 100 til 200 millioner kroner.

- Efter de britiske konkurrencemyndigheders endelige rapport har vi konkluderet, at der ikke længere er nogen mulig vej til at opnå alle nødvendige regulatoriske godkendelser af et fuldstændigt frasalg af vores Hearing Implants-forretning til Cochlear, siger Søren Nielsen, topchef i Demant, i meddelelsen.

Den del af Oticon Medical, der sælger benforankrede høreapparater, vil forblive en del af Demant.

I hvert fald indtil videre "mens de strategiske muligheder evalueres", lyder det.

Omvendt vil den del af forretningen, der sælger cochlearimplantater, fortsat frasælges som planlagt.

Handlen forventes at være fuldendt inden udgangen af året. Den afhænger fortsat af godkendelse fra de australske konkurrencemyndigheder samt fra EU-Kommissionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et benforankret høreapparat sidder på kranieknoglen lige bag øret og sender vibrationer til det indre øre.

Et cochlearimplantat består af en indre og ydre del og kan give mennesker med svær hørenedsættelse og døve mulighed for at opfatte lyd.

Demant oplyste i foråret 2022, at selskabet ville frasælge Oticon Medical til australske Cochlear. Her lød prisen på 850 millioner kroner.

Demant ønsker fortsat at sælge dets aktiviteter inden for benforankrede høreapparater. Det skriver selskabet i meddelelsen.

/ritzau/