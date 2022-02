Høretelefoner fortsætter med at få større betydning for GN

Salget af høretelefoner og headsets fortsætter med at vokse som den primære indtægtskilde for danske GN Store Nord.

Det viser GN Store Nords regnskab for 2021, der er offentliggjort torsdag.

GN Store Nord har to forretninger. Den ene hedder GN Hearing, som udvikler og sælger høreapparater. Den anden hedder GN Audio. Her udvikles og sælges der høretelefoner og headsets.

Traditionelt har høreapparatforretningen været den største for GN Store Nord. Men det ændrede sig fra 2020, hvor GN Audio blev den største af de to forretninger målt på omsætning.

Med til historien hører det, at salget af høreapparater har været hårdt ramt af coronanedlukningen, da færre har været sendt til specialist for at blive tjekket for behovet for et høreapparat.

Samtidig har salget af høretelefoner og headsets nydt godt af, at mange har arbejdet hjemme under nedlukningen.

De forhold har bidraget til, at GN Audio kun er vokset til at blive en endnu større forretning i det samlede GN Store Nord i 2021.

Her har GN Store Nord samlet solgt for 15,8 milliarder kroner. Det er en vækst på 17 procent i forhold til året før.

Ud af det samlede salg stammer 10,4 milliarder kroner fra GN Audio. Dermed er det cirka totredjedele af den samlede omsætning, der stammer fra salget af høretelefoner og headsets.

Den større omsætning har bidraget til, at GN Store Nord i 2021 har tjent 1,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 41 procent sammenlignet med året før.

GN Store Nord er ikke den eneste danske producent af headsets og høreapparater, der har haft fremgang i 2021. Også Demant, der er en anden dansk producent indenfor samme branche, har oplevet vækst.

Tidligere i denne uge kunne Demant offentliggøre et regnskab for 2021, der viste en vækst i omsætningen på 27 procent til 18,4 milliarder kroner.

For Demant var det salget af høreapparater, som sørgede for væksten, mens salget af headsets og andre kommunikationsløsninger omvendt trak ned.

Væksten i høreapparatforretningen var dog stor nok til, at Demant kunne øge sit overskud til 2,5 milliarder kroner. Det var mere end en fordobling i forhold til året før.

