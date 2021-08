Holger Bech Nielsen: Jeg har fået en masse geniale ideer, der desværre viste sig at være forkerte

Fysikprofessor Holger Bech Nielsen fyulder 80 år. Han er internationalt anerkendt for sin forskning i superstrenge og sort stof og kendt i Danmark for sine entusiastiske foredrag

Som elev på Johannesskolen på Frederiksberg satte han sin dansklærer på prøve, da han valgte at skrive stil om Einsteins relativitetsteori. Til gengæld havde han det svært i gymnastiktimerne. Efter sin studentereksamen skrev han en ansøgning til ingeniørstudiet på Den Polytekniske Læreanstalt, men sendte den aldrig. Han tænkte, at studiet var for praktisk, og at han burde vælge noget, der var mere teoretisk.