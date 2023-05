Hollænder idømt 12 år - gemte narko i smuglerrum i bil

Det var pengeproblemer, der fik en i dag 65-årig hollandsk mand til at smugle 37 kilo kokain og heroin fra Holland til Danmark.

Sådan har manden, som ikke tidligere er dømt for narkokriminalitet, forklaret i Retten i Randers. I byretten har han lagt kortene på bordet og tilstået sin rolle som kurer i et narkonetværk, og det koster ham 12 års fængsel.

Dommen er afsagt mandag i Retten i Randers.

Ad fem omgange kørte 65-årige Willem Petrus Anthonius Jacobus Van Harskamp de mange kilo hård narko ind i landet ved at gemme kokainen og heroinen i særligt indrettede rum i smuglerbiler.

- Han forklarede i retten, at han havde en ren kurer-rolle. Det er også det, vores efterforskning indikerede. Han sagde, at han havde en dårlig økonomi og fik den her mulighed, og det var han så ked af i dag, siger specialanklageren.

Narkoen blev i Danmark overdraget på adresser i Kolding, Fårup, Randers, Dragør, Gladsaxe og Albertslund til både identificerede og uidentificerede modtagere ifølge politiet.

Manden modtog også større pengebeløb - formentlig som betaling for heroinen og kokainen. Derfor er han dømt for to tilfælde af hæleri.

Egentlig var han sigtet for ad tre omgange at have modtaget 50.000 euro, svarende til over 372.000 danske kroner.

Men Van Harskamp kunne alene huske de to pengeoverdragelser, fortæller specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

- Han er dømt på baggrund af sin egen erkendelse og sagde under afhøring af ham, at han ikke kunne huske den ene tur til Danmark, siger specialanklageren.

Anklagemyndigheden valgte derfor at frafalde det ene punkt, så sagen stadig kunne føres som en tilståelsessag.

Den hollandske mand blev anholdt i begyndelsen af oktober 2022 under en koordineret anholdelsesaktion på tværs af landegrænser. Fem blev anholdt i Danmark, en i Montenegro, en i Norge og tre i Holland - herunder den 65-årige.

Han blev i slutningen af året udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Van Harskamp har ifølge specialanklageren ingen tilknytning til Danmark og har alene været her i forbindelse med narkosmuglingen.

De øvrige anholdte i sagskomplekset har endnu ikke været i retten i forbindelse med sagen. Efterforskningen af deres roller pågår stadig, oplyser Rasmus Gyldenløve Jensen, som betegner det som "et omfattende og organiseret internationalt narkotikanetværk".

Foruden fængselsstraffen udvises den 65-årige af Danmark. Han har fået et forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

En bil, der havde et særligt indrettet rum til at gemme narko, er desuden blevet konfiskeret. Der er tale om en hollandsk indregistreret Peugeot 308.

Sagen er ført som en tilståelsessag. Willem Petrus Anthonius Jacobus Van Harskamp har valgt ikke at anke dommen.

