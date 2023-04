Hollandsk politi anholder formodet dansk narkobagmand

Hollandsk politi har anholdt en dansk mand, som dansk politi mener er bagmanden i en narkoliga.

Det fortæller Michael Kjeldgaard, som er politiinspektør ved National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) til Ekstra Bladet.

Den anholdte mand afventer udlevering til Danmark. Politiet mener, at han har relation til en sag, hvor i alt otte personer blev anholdt 15. marts.

De otte blev anholdt som del af en større politiaktion. I forbindelse med aktionen beslaglagde NSK blandt andet en ejendom, flere biler, designermøbler, narko og kontanter.

Ifølge Ekstra Bladet er i alt 11 mænd nu anholdt i sagen.

Syv af de oprindelige otte blev fremstillet i grundlovsforhør 15. marts for dobbeltlukkede døre. Derudover blev en mand anholdt i Tyskland.

En mand blev anholdt 16. marts i Billund Lufthavn og yderligere en mand blev anholdt 30. marts og varetægtsfængslet, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet er mændene i sagen etnisk danske, og de er aldersmæssigt fra sidst i 30'erne til i 50'erne.

Det første grundlovsforhør blev afholdt for dobbeltlukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få indblik i, hvad sigtelsen går på, for de syv mænd som oprindeligt blev fængslet i sagen.

De efterfølgende grundlovsforhør er kun foregået for lukkede døre. Ifølge Ekstra Bladet fremgår det her af sigtelsen, at sagen blandt andet handler om indkøb af fem kilo kokain.

