Hollandsk mand får ti års fængsel for indsmugling af kokain

En 28-årig hollandsk mand er blevet idømt ti års fængsel for at have indsmuglet 14 kilo kokain og heroin fra Holland til Danmark sidste sommer.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse onsdag. Der er tale om en tilståelsessag, der er foregået ved Retten i Randers.

Indsmuglingen skete i en bil med et særligt indrettet rum, hvor narkotika blev gemt under transporten.

Retten valgte at konfiskere bilen, ligesom den 28-årige hollænder også er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden blev dømt for i alt fire leveringer af hård narkotika, der blev leveret forskellige steder i Danmark, hvor han overdrog narkotika til forskellige modtagere.

Den 28-årige var blandt ti personer, der blev anholdt 5. oktober sidste år.

Det skete i en koordineret aktion, hvor fem personer blev anholdt i Danmark, en person blev anholdt i Montenegro, en person blev anholdt i Norge og tre i Holland.

I den internationale efterforskning af sagen har blandt andre de danske forbindelsesofficerer i Europol været involveret, oplyser NSK.

- Jeg er tilfreds med, at vi har fået ødelagt et omfattende og organiseret internationalt narkotikanetværk, der har indsmuglet og handlet med store mængder hård narkotika, siger Rasmus Gyldenløve Jensen, der er specialanklager i NSK, i pressemeddelelsen.

- Den lange straf, som domstolene har udmålt, afspejler tydeligt, at der slås hårdt med på organiseret indsmugling og salg af narkotika, siger han videre.

/ritzau/