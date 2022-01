Hollandsk narkokurer kørte stoffer til Danmark og Sverige

I et større kompleks om heroin, kokain, amfetamin og ecstasypiller er en 49-årig hollandsk statsborger blevet idømt syv års fængsel.

Det skete onsdag ved Retten i Aarhus.

Her erkendte hollænderen Pascal Steentjes, at han havde været narkokurer og afleveret narkotika i kilovis i blandt andet Hvidovre.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Sagen er blevet efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Den 49-årige hollænder er blandt andet dømt for, at han i 2019 gav en pakke med 2,4 kilo heroin videre til en yngre mand i Hvidovre. Den anden mand er allerede idømt seks års fængsel for sine gerninger for narkonetværket.

Efterfølgende kørte Pascal Steentjes videre til Sverige, hvor han afleverede pakker med over 50 kilo amfetamin, næsten 40 kilo ecstasypiller, 7 kilo kokain og 4 kilo cannabis til forskellige aftagere.

Den store mængde narko nåede at blive beslaglagt, inden det nåede ud til salg på gaden, oplyser Østjyllands Politi.

Hollænderen blev hentet til retsmødet onsdag fra en fængselscelle i Tyskland, hvor han for tiden afsoner en dom på otte års fængsel. Den fik han for at have været med til at smugle amfetamin i april 2019.

Den danske tillægsstraf på syv år glæder Camilla Winther Wagner, der er advokaturchef i NSK Vest.

- Det er meget store mængder hård narko, som den 49-årige har været med til at distribuere, og jeg er tilfreds med, at det gav en lang fængselsstraf, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Det var ikke mindst takket været rigtig godt internationalt politisamarbejde, at det lykkedes at optrevle netværket, lyder det videre.

NSK blev etableret den 1. januar 2022. Organisationen har fokus på organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

