Hollandsk smartphone sælger sig på bæredygtighed

De fleste kender fairtradeprodukter. Det kan for eksempel være kaffe eller chokolade, hvor der er taget hensyn til arbejderne under fremstillingen. I mange tilfælde er der også taget hensyn til miljøet.

Hensyntagen til miljøet og rimelige arbejdsforhold er udgangspunktet for den hollandske smartphoneproducent Fairphone, der netop har præsenteret femte version af firmaets smartphone.

Ifølge en af Fairphones stiftere, Miquel Ballester, der også er produktchef i virksomheden, har man fortsat det udgangspunkt med den seneste generation af firmaets smartphone, som er præsenteret i forbindelse med Europas største messe for forbrugerteknologi, IFA i Berlin.

- Vi er fortsat unikke, fordi vi i samarbejde med vores leverandører sikrer en løn, som de, der arbejder med at fremstille telefonerne, kan leve af, og som de første i branchen sikrer vi, at det samme også gælder dem, der arbejder med at fremstille komponenterne, siger Miquel Ballester i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed undgår Fairphone den kritik, som har ramt mange andre producenter af smartphones. De er blevet kritiseret for ikke at forholde sig til, at der flere lag nede i forsyningskæden indgår børnearbejde, når der for eksempel skal hentes ædelmetaller til telefonerne op fra miner i tredjeverdenslande.

Ifølge Fairphones egne oplysninger påvirkes over 30.000 mennesker positivt i og omkring minedrift i blandt andet Afrika af virksomhedens arbejde. Det sker ved at integrere 14 nøglemineraler fra mere bæredygtige og mere fair kilder end konkurrenterne.

Alligevel mener Fairphone, at man har produceret en smartphone, der både prismæssigt og kvalitetsmæssigt kan konkurrere med de andre producenter.

- Med Fairphone 5 fortsætter vi med at skubbe grænserne for bæredygtighed. Når man producerer med bæredygtighed for øje, må man altid indgå nogle kompromisser. På trods af det, mener vi selv, at vi har lavet vores hidtil bedste telefon, siger Miquel Ballester.

Når det kommer til specifikationer, lever Fairphone da også op til de gængse markedsstandarder. Den kan ikke konkurrere med de store producenters flagskibstelefoner, men klarer sig fint i forhold til konkurrenterne i mellemprisklassen.

Fairphone har Android som styresystem. I den nyeste udgave kommer den med kamera, som har nogenlunde samme standard som de mindre bæredygtige konkurrenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tidligere udgaver af Fairphone har da også hovedsageligt fået gode anmeldelser, men med kritik af blandt andet vægt og tykkelse. Af samme årsag er nyeste udgave ni procent tyndere end forgængeren.

Et stort element i bæredygtigheden er også, at Fairphone har gjort det lettere for brugerne selv at reparere og udskifte dele. Det gælder for eksempel udskiftning af skærm og batteri, som brugerne selv kan klare med en skruetrækker.

Hensigten er, at Fairphone har en længere levetid end andre smartphones og dermed belaster klimaet mindre.

Den nyeste udgave af Fairphone, der har fået tallet 5 efter sit navn, kan købes fra 5200 kroner og op afhængigt af størrelse.

/ritzau/