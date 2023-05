Hollandske mænd fængslet for indsmugling af 144 kilo amfetamin

To hollandske mænd på henholdsvis 49 og 70 år er torsdag blevet fremstillet ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. De er sigtet for indsmugling af 144 kilo amfetamin til Danmark i januar.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene blev anholdt i Tyskland og afleveret til betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Afdelingen er oprettet for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

De to hollændere blev udleveret onsdag. De har siden starten af marts været fængslet in absentia.

Indsmuglingen af amfetaminen blev afsløret ved en kontrol ved Pebersmark Grænseovergang af toldere fra Toldstyrelsen i samarbejde med UKA Vest.

I sagen er der yderligere fire personer varetægtsfængslet.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet frem til den 25. maj.

De to mænd nægter sig skyldige, og den 49-årige overvejer at kære varetægtsfængslingen til landsretten.

Ifølge JydskeVestkysten blev de mange kilo narkotika indsmuglet i en tysk indregistreret bil med dobbeltbund.

Da der er tale om en igangværende sag, vil politiet ikke kommentere den yderligere.

