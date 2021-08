Hooligan tiltalt for voldtægt af flere mindreårige drenge

Flere unge mænd og drenge har af den samme mand været udsat for voldtægt, vold, trusler om vold, tvungen oralsex og afpresning over en længere årrække.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod en 28-årig mand.

I mindst tre af tilfældene drejer det sig om mindreårige drenge, lyder det i anklageskriftet, som Ritzau er i besiddelse af.

Manden og flere af ofrene har ifølge Ekstra Bladet tilknytning til hooliganmiljøet omkring fodboldklubben Brøndby IF. Sagen begyndte for alvor at rulle i februar, da avisen begyndte at skrive om sigtelser mod manden.

Sigtelserne er nu blevet vekslet til anklagepunkter, og manden er tiltalt for i alt 43 forhold, der strejker sig over en årrække fra 2013 til 2021. Der er 14 ofre, hvor af 13 af dem er mænd.

I anklageskriftet kan man læse, at der nedlægges "påstand om anden sanktion end fængsel". Det betyder, at manden kan få en behandlingsdom eller dømmes til forvaring på ubestemt tid, hvis han kendes skyldig.

En af ofrene er ifølge anklageskriftet en ung dreng, som er blevet voldtaget på adskillige adresser, et ukendt sted i Brøndbyskoven, tiltaltes varebil og i et arresthus.

Flere gange i anklageskriftet går det igen, at manden har sagt til sine ofre, at de skulle have sex med enten transseksuelle eller shemales.

Ved vold og trusler om vold har manden yderligere udført oralsex på ofrene mod deres vilje, og tvunget dem til at udføre oralsex på ham. Ligesom anklageskriftet beskriver, at der i enkelte tilfælde er blevet anvendt et kosteskaft og et metalrør fra en støvsuger til at udøve volden.

Det resulterede blandt andet i, at et offer brækkede kæben og fik kraniebrud. Herefter blev offeret frihedsberøvet i 24 timer.

I et andet tilfælde er et mandligt offer blevet truet med, at dennes kæreste ville blive voldtaget, hvis ikke forholdet til kæresten blev afsluttet.

Den tiltalte skulle også have truet en ung mand til at betale en "dummebøde" på 15.000 kroner. Derefter er han blevet truet til at betale yderligere 5000 kroner.

Offeret fik derefter at vide, at den tiltalte egentlig havde tænkt sig at stikke ham ned. Men nu har han jo betalt, og den tiltalte kan godt lide ham.

- Så nu skal vi lave noget seksuelt sammen, så jeg kan være sikker på, at du ikke sladrer til politiet, sagde den tiltalte ifølge anklageskriftet.

Sagen er endnu ikke berammet, men skal for ved Retten i Glostrup.

/ritzau/