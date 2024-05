Hoteller må fremover give lavere pris end gennem Booking.com

Fremover må hoteller tilbyde lavere priser på deres egne hjemmesider, end der tilbydes gennem bookingplatformen Booking.com.

Bookingplatformen er nemlig blevet udpeget som en såkaldt gatekeeper under EU's lovpakke Digital Markets Act (DMA), som trådte i kraft i begyndelsen af marts.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Digital Markets Act forbyder ifølge Dansk Erhverv, at gatekeeper-platforme benytter paritetsklausuler. Klausulerne har betydet, at hotellerne ikke har måttet udbyde deres værelser til en lavere pris end prisen gennem Booking.com.

Og det vil være til stor gavn for danske hoteller, at prisklausulerne bliver ophævet, mener Lars Ramme Nielsen, som er branchedirektør for Turisme, oplevelse og kultur i Dansk Erhverv.

- Håbet er, at mange forbrugere vil vælge at booke direkte hos hotellerne. Dermed vil forbrugerne få en fordel, fordi det er billigere, og hotellet vil helt spare provisionen, siger han.

Ifølge Lars Ramme Nielsen varierer provisionen fra hotelkæde til hotelkæde, men den ligger typisk et sted mellem 15 og 23 procent, siger han.

Derfor mener Lars Ramme Nielsen også, at det vil have en positiv effekt på hotellernes indtjening, at de fremover kan spare provisionen, hvis de får lokket forbrugerne over på deres egen platform.

Booking.com har nu seks måneder til at leve op til Digital Markets Act. I den periode vil prisklausulerne fortsat gælde.

EU-Kommissionen kan udpege platforme som gatekeepere, hvis de opfylder en række kriterier. Platformen skal både have en stærk økonomisk position og forbinde et stort antal brugere med et stort antal virksomheder.

I september udpegede Kommissionen de første seks gatekeeper-platforme. Det er Alphabet, som ejer Google, Amazon, Apple, ByteDance, som er selskabet bag TikTok, Meta og Microsoft.

EU-Kommissionen har desuden undersøgt de to reklameselskaber X Ads og TikTok Ads. Kommissionen har valgt ikke at udpege de to selskaber som gatekeepere.

Kommissionen har indledt en markedsundersøgelse af platformen X, som ventes at være færdig inden for fem måneder.

