Hovedbestyrelse kan bede medlemmer afgøre 3F-formands fremtid

Hvis et flertal af hovedbestyrelsen i fagforeningen 3F vil have en ekstraordinær kongres om Per Christensens fremtid som formand, kan det komme på plads inden for uger.

Det siger Laust Høgedahl, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Hovedbestyrelsen skal tirsdag ifølge flere medier drøfte sagen om formand Per Christensens dobbeltliv.

- Hvis der er et flertal i 3F's hovedbestyrelse, så vil man kunne indkalde til en ekstraordinær kongres. Og så er det 3F's delegerede – altså medlemmerne – som vil afgøre, om han kan fortsætte, eller om han skal afsættes.

- Det er klart, at det lige skal varsles. Og der er noget logistik, men inden for uger kan man godt få stablet en ekstraordinær kongres på plads, hvis det kommer så vidt, siger han.

Ifølge 3F's vedtægter kan et flertal i hovedbestyrelsen ikke afsætte Per Christensen.

Men et flertal kan indkalde til en ekstraordinær kongres, hvor det vil være op til 3F's medlemmer at beslutte, om Per Christensen skal fortsætte som formand eller ej.

Flemming Ibsen, professor emeritus på Aalborg Universitet med ekspertise i arbejdsmarkedet, tvivler på, at det vil ende i en ekstraordinær kongres.

For hvis et flertal i hovedbestyrelsen er imod Per Christensen, vil han selv trække sig, lyder vurderingen.

- Hvis han mærker, at stemningen i hovedbestyrelsen er ham imod, så vil han ikke vente på en kongres. Så vil han simpelthen gå selv.

- Hvis der er et stort flertal i hovedbestyrelsen, der siger, at han skal gå, så går han også. Og så kommer der slet ikke nogen kongres, fordi så går han selv, siger Flemming Ibsen.

Sagen om Per Christensen er blevet afsløret af B.T., der har kunnet fortælle, at formanden i en årrække ad to omgange har haft forhold til to kvinder samtidig, uden at de vidste noget. Samlet er det dermed fire forskellige kvinder.

Ifølge avisen skal Per Christensen også have skaffet sig adgang til en lejlighed, som ejes af en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende ansatte i 3F.

Tirsdag får Per Christensen mulighed for at fremlægge sin side af sagen over for hovedbestyrelsen, før den tager stilling til den videre proces, lyder det fra Laust Høgedahl.

- Det handler om, at hovedbestyrelsen gerne vil høre Per Christensens egen udlægning af den her sag. Der er indkaldt til et hovedbestyrelsesmøde, og sagen er det eneste punkt på dagsordenen.

- Så det handler om, at man giver Per Christensen mulighed for selv at udlægge den her sag, siger han.

Både Laust Høgedahl og Flemming Ibsen synes, at det er "meget svært" at sige, hvad der er det mest sandsynlige udfald af mødet tirsdag.

Begge peger på, at Per Christensen er en enormt populær formand.

- Det kan blive meget, meget kort, hvis Per Christensen vælger at trække sig som 3F-formand. Hvis han ikke vælger at gøre det, så kan mødet trække ud.

- Det er meget, meget svært at afgøre, hvad udfaldet bliver. Per Christensen er en enormt populær formand i 3F og stod også til at blive genvalgt her i efteråret.

- Så det afhænger meget af, hvilken position de enkelte medlemmer i 3F's hovedbestyrelse indtager i forhold til den her sag, siger Laust Høgedahl.

/ritzau/