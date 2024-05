Hovedstadslejligheder indhenter prisfald efter hård start på 2024

Markedet for ejerlejligheder har fået en sløj start på 2024, efter at nye og højere boligskatter trådte i kraft fra årsskiftet.

I april var der dog igen optimisme at spore. Her steg salgspriserne på ejerlejligheder med 1,4 procent på landsplan, viser en opgørelse fra Boligsiden.

Den forholdsvis pæne prisudvikling springer i øjnene hos Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- Og zoomer man lidt ind og ser på udviklingen i København, er udviklingen særligt iøjnefaldende, siger hun.

- Den seneste måned er ejerlejlighedspriserne i København nemlig steget noget mere end landsgennemsnittet.

I hovedstaden steg salgspriserne isoleret set med 1,7 fra marts til april.

Det betyder ifølge Boligsiden, at lejlighedspriserne i København er vokset til et niveau, der ikke er set højere siden december 2023.

Ifølge Mira Lie Nielsen kan den relativt positive udvikling på ejerlejlighedsmarkedet tilskrives, at dansk økonomi befinder sig i en god periode.

- Dansk økonomi er inde i en god periode med rekordhøj beskæftigelse, og hvor mange danskere oplever, at deres indkomst stiger i et tempo, der ikke er set i flere årtier, hvilket er et ret solidt fundament for stigende boligpriser.

- Men der kan også være tale om, at der for tiden især bliver handlet lejligheder, der stort set ikke har fået højere boligskat.

- Disse lejligheder vil ikke have samme behov for en prisreduktion, som de lejligheder hvor skatteregningen siden årsskiftet er øget markant.

Prisstigningerne i april gælder også for villaer og rækkehuse samt fritidshuse, hvor priserne på landsplan er vokset henholdsvis 1,3 procent og 2,7 procent.

I Nordjylland har prisstigningerne på villaer og rækkehuse været størst med en månedlig forskel på 3,4 procent. Fritidshuse i regionen er vokset 5,4 procent.

Også her er boligmarkedet hjulpet godt på vej af eksempelvis højere lønninger, vurderer Mira Lie Nielsen.

/ritzau/