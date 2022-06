Hummel har tredoblet sin omsætning i Tyskland på tre år

Det har ifølge Berlingske givet pote, at Hummel i 2021 skruede op for investeringer efter et coronaramt 2020.

Efter nedgang i 2020 som følge af coronapandemien viser Hummels nøgletal for 2021 stor fremgang. Det gælder især i Tyskland, hvor sports- og modetøjfirmaet har tredoblet sin omsætning på tre år.

Det skriver Berlingske, efter at Hummel har offentliggjort sit årsregnskab for 2021.

Den administrerende direktør, Allan Vad Nielsen, mener, at selskabet nyder godt af at være gået i offensiven efter coronanedlukninger i 2020.

- Under corona, da det var allerværst, og vi fik et minus, skulle vi beslutte os for, om vi ville gå i offensiven eller defensiven. Vi kunne ikke bare træde vande.

- Vi vælger at investere ret kraftigt, selv om vi var i problemer i 2020, siger han ifølge Berlingske.

I 2020, hvor mange butikker blev lukket, og der også var nedlukning i holdsport, tabte Hummel over 60 millioner kroner på bundlinjen.

Men det forgangne år er det vendt. Hummel har øget omsætningen med næsten 40 procent til 1,86 milliarder kroner, skriver Berlingske.

Det er ifølge avisen en rekordomsætning for firmaet.

Selskabet valgte blandt andet at investere i nye store sponsorater, udvikling af nye produkter, at åbne butikker og få et distributionscenter ved den dansk-tyske grænse.

Sidstnævnte var ifølge den administrerende direktør en nødvendighed, fordi det manuelle lager i Flensborg ikke havde tilstrækkelig kapacitet til at kunne følge med.

En del af fremgangen skyldes ifølge Berlingske engrossalg, der for Hummel er vokset med 30 procent i 2021. Det er selskabets største forretningsområde.

I løbet af 2021 solgte Hummel cirka 400 millioner par sko, fortæller den administrerende direktør til Berlingske.

Hummel er ejet af virksomheden Thornico, som Thor Stadil og sønnen Christian Stadil står i spidsen for.

