Hummel kommer ud af 2023 med tocifret millionunderskud

Det danske sportsbrand Hummel kom ud af 2023 med et underskud på 97 millioner kroner.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Lars Stentebjerg, der er topchef hos Hummel, erkender, at det er et utilfredsstillende resultat.

På samme tid understreger han dog, at det har været nødvendigt, hvis man igen vil tjene penge.

- Foruden et hårdt og presset sportsmarked har vi primært stået med en stor udfordring i forhold til et for højt varelager, hvor vi har haft et efterslæb fra de sidste par år, siger han i meddelelse.

Virksomheden omsatte for godt 2,2 milliarder kroner sidste år. Det svarer til en marginal stigning på 24 millioner kroner.

/ritzau/