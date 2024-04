Hummel skifter ud på direktørposten

I syv år har Allan Vad Nielsen været administrerende direktør for det danske sportsbrand Hummel, men nu er det slut.

- Jeg har længe haft idéer og drømme om at tage det næste skridt i min karriere, og det er dem, jeg nu ønsker at bruge tid til at afsøge og forfølge, siger den afgående direktør i en pressemeddelelse.

Allan Vad Nielsen fortsætter i bestyrelsen for Hummel, der i stedet får Lars Stentebjerg som topchef.

Lars Stentebjerg har i en årrække været global driftsdirektør i Hummel og kender derfor allerede forretningen indefra.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allan Vad Nielsen for flotte ord med på vejen af Christian Stadil, der ejer Hummel igennem Stadil-familiens holdingselskab, Thornico.

- Allan har gjort et fantastisk stykke arbejde for Hummel, og jeg vil gerne takke ham for et godt samarbejde og kammeratskab gennem årene.

- Han har virkelig vækket den sovende gigant, som vi ellers lidt var blevet kendt som – og så har han skabt det fundament, vi står på i dag, siger Stadil, der blandt andet fremhæver, at Hummels omsætning er vokset fra 1 til knap 2,5 milliarder kroner i perioden under den afgående direktør.

Hummel producerer sportstøj til det meste af verden, både under eget navn og igennem mærkerne Halo og NewLine, som er opkøbt, mens Allan Vad Nielsen har stået ved roret.

Selskabet har endnu ikke aflagt årsregnskab for 2023. I 2022 omsatte Hummel for rekordhøje 2,2 milliarder kroner, men resultatet efter skat endte med et minus på 76 millioner kroner.

Det negative resultat skyldtes blandt andet indkøringsproblemer med et stort, nyt robotlager.

/ritzau/