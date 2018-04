Aprilsnar: Kristeligt Dagblads fup-historier de seneste mange år

Kirkeministeriet har i al hemmelighed samlet data fra Google om danskernes kirkegang, og en biskop udnævner sig selv til biskop på livstid. Sådan lyder nogle af de seneste års aprilsnarre i Kristeligt Dagblad

De seneste 10 år har Kristeligt Dagblad bragt en række snydehistorier den 1. april.

Historierne har handlet om alt fra, hvor glade danske præster var for 2013's lærer-lockout, så de kunne benytte sig af lejligheden til at give de lockout-ramte børn kristendomsundervisning i landets kirker - til at tidligere kirkeminister Tove Fergo inviterede landets biskopper på luksus-krydstogt for en halv million kroner.

Se her, hvad Kristeligt Dagblad har bragt af historier de seneste mange år den 1. april:

2017



Avisen valgte ikke at lave aprilsnar på grund af den omfattende bølge af fake news - falske nyheder.

2016

Pave Frans vil gøre Martin Luther til helgen

2015

Kirkeministeriet står bag hemmelig kirketælling

2014

Velfærdsturisme rammer folkekirken

2013

Kirker vil indføre kristen heldagsskole for lockoutramte børn

2012

Biskop sætter præster på resultatløn

2011

Vatikanet: Vi ejer middelalder-kirkerne

2010

Kristeligt Dagblad bragte ingen aprilsnar det år

2009

Biskopper forgylder sig selv

2008

Lindhardt bliver biskop på livstid

2007

Den 1. april faldt på en søndag, hvor Kristeligt Dagblad ikke udkommer

2006

Kirkefolk kræver Tove Fergo tilbage

2005

Muslimer og jøder skal kunne bruge landets folkekirker