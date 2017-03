Hjælp! Hvem kan forklare denne ”flue”?

Hvad mente Storm P. mon?

Se lige på illustrationen til denne artikel.

Det er ”dagens flue” fra tirsdagens trykte udgave af Kristeligt Dagblad. Lytterne på P4 Nordjylland har hele morgenen diskuteret, hvad vittigheden egentligt går ud på. Desværre uden at finde et overbevisende svar.

Lad os lige se på tegningen. Den viser en stående mand. Bedømt ud fra kitlen og hans budskab er det sandsynligvis en læge. Men det halvt synlige horn bag lægen forvirrer dog.

”De trænger til ro, min gode mand.”

Hvortil den tykke mand på stolen svarer:

”Så ta’er jeg til Malmø på lørdag – det er Mariæ bebudelsesdag!”

Hvad i alverden skal det betyde? Hvorfor til Malmø? Og hvorfor netop på den dag, hvor Jomfru Maria fik at vide af englen, at hun var gravid?

En lytter på P4 Nordjylland har følgende bud.

”Er pointen ikke, at han tager væk for ikke at risikere at blive stillet til regnskab, når Maria får at vide, at hun er gravid," skriver en lytter, der kun omtales som Pia.



Men hvis Gud er allestedsnærværende, så nytter det vel ikke at tage til Malmø? Så hvad er forklaringen?

Desværre kan vi ikke spørge vittighedstegningens ophavsmand Storm P. Han døde i 1949. Vi har derfor gjort det næstbedste. Vi har spurgt museumsinspektør Nikolaj Brandt fra Storm P. Museet på Frederiksberg.

Hans første forklaring i P4 Nordjylland var, at tegningen måtte knytte an til noget aktuelt i datiden. Præcist hvad, kunne han ikke udrede.

Senere vendte Nikolaj Brandt tilbage til os med denne forklaring:

”I Sverige hedder Mariæ bedudelsesdag 'Vor Fru Dag', og der er det en tradition at spise vafler. Så vittigheden kan altså muligvis være, at den tykke herre gør det modsatte af det lægen anbefaler. Han tager til Sverige for at spise vafler.”

Ja, tja, bum. Er det overbevisende? Er det sjovt?

Så er der måske et tættere bud i en kommentar på en Facebook-side, som tilhører en sognepræst, der har delt tegningen. (Vi oplyser ikke hans navn. Vi vil nemlig ikke være skyld i, at en præst i folkekirken får en sag på halsen for at ”stjæle” den ophavsretligt beskyttede tegning.)

Den ældre herre forklarer, at i hans barndom var alt i Sverige lukket på visse helligdage. Alt - også benzinstationer og restauranter. Meningen skulle så være, at den velnærede herre tog til Malmø, hvor intet kunne friste.

Hvis du har et bud, så er du velkommen til at dele den på vores Facebook-side.