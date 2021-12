Fem elever er blevet kørt på hospitalet, efter at de blev angrebet af mindst én hund på Tårnby Gymnasium.

Hund aflivet efter at have angrebet fem gymnasieelever

Fem elever fra Tårnby Gymnasium er blevet angrebet og bidt af én eller flere hunde. Det skete, efter at hundene løb ind på skolens område torsdag morgen.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den ene af hundene fortsatte med at være aggressiv, hvorfor en betjent så sig nødsaget til at skyde den.

Hunden er efterfølgende blevet aflivet af en læge, skriver politiet videre.

Politiet er på nuværende tidspunkt bekendt med, hvem der ejer de to hunde. Men det kan ikke sige mere om, hvem det er, da man fortsat er til stede for at klarlægge det præcis hændelsesforløb.

Man skal blandt andet finde ud af, om det kun var den ene af hundene, der angreb eleverne.

Ifølge gymnasiets rektor, Mikkel Harder Sørensen, fandt episoden sted omkring klokken 9.00.

- Hundene angreb en flok unge, som legede sneboldkamp, siger han.

- Fem elever er siden blevet kørt på hospitalet, men det er ikke mit indtryk, at de er kommet noget alvorligt til, siger han.

De pårørende til de fem elever er blevet underrettet.

/ritzau/