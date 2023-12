Hund gik gennem is og mistede livet - ejeren blev reddet

En mand blev søndag formiddag reddet op efter at være gået gennem isen på Lille Vejlesø ved Hundige, oplyser vagtchef Brian Holm fra Københavns Vestegns Politi.

Manden var gået ud på isen for at redde sin hund, som forinden var løbet ud på det frosne vand. Men isen var usikker og kunne ikke bære, så hunden gik igennem.

- Hunden, formentlig en cockerspaniel, havde fået øje på nogle fugle, og var løbet ud efter dem, og så gik den gennem isen og kunne ikke komme op. Manden vurderede måske, at der ikke var så dybt, men han fulgte efter og kunne heller ikke komme op, fortæller Brian Holm.

Der blev tilkaldt hjælp og redningsmandskab fra Hovedstadens Beredskab fik i første omgang trukket manden op af det iskolde vand, hvor han havde befundet sig i cirka ti minutter.

- Man forsøgte at redde hunden op på samme måde, men det kunne man ikke, og man måtte have en båd i vandet for at få den op, fortæller vagtchefen.

Redningsmandskabet forsøgte at redde hundens liv med livreddende førstehjælp, men forgæves.

Hundeejeren blev kørt til kontrol på Hvidovre Hospital - han er uden for livsfare.

/ritzau/