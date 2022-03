Hundehvalp blev aflivet med jagtgevær - ung mand dømt

Retten i Aalborg har idømt 21-årig fængsel i to år og seks måneder for jagtgevær og skud mod hvalp.

Besiddelse af et jagtgevær og aflivning af en hundehvalp med våbnet har onsdag udløst en dom på fængsel i to år og seks måneder til en mand fra Nibe.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 21-årige affyrede det oversavede jagtgevær mod hvalpens hoved.

Dommen, der er blevet afsagt af Retten i Aalborg, er blevet modtaget af den unge mand, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Episoden med hvalpen fandt sted natten til 6. november sidste år, har TV2 Nord tidligere oplyst.

Ifølge tv-stationen tog manden ifølge anklageskriftet våbnet rundt i Nibe-området. Han var i besiddelse af våbnet frem til 20. november.

Det er den ulovlige besiddelse af skydevåbnet, som strafmæssigt vejer tungest, skriver nordjyske.dk.

Den 21-årige har under sagen forklaret, at han var blevet truet. Derfor besluttede han at gemme våbnet under sin seng, så han kunne forsvare sig selv.

Derimod har den unge mand ikke været i stand til at forklare, hvad der fik ham til at aflive familiens hund.

I øvrigt blev våbnet affyret endnu en gang. Nemlig da han på et tidspunkt skød op i loftet under et skænderi med sin far, oplyser en anklager ifølge nordjyske.dk.

/ritzau/