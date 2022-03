Cheføkonom kalder det fuldkommen uforståeligt, at en del deltidsansatte ikke kan få et fuldtidsjob.

Hver 11. deltidsansatte ønsker et fuldtidsjob

Hver 11. person, der arbejder på deltid, ønsker et fuldtidsjob, men har ikke kunnet få det.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen tager udgangspunkt i, at der i fjerde kvartal 2021 var 693.000 personer ansat i deltidsjob.

Af dem angav 60.000, at de var i deltidsjob, fordi de ikke kunne få et fuldtidsarbejde.

Det svarer til, at ni procent - eller hver 11. - af alle deltidsansatte arbejder mindre, end de egentlig ønsker.

Cheføkonom Niklas Praefke fra Ledernes Hovedorganisation mener, at det er en ganske betydelig andel.

- I en tid med akut mangel på arbejdskraft forekommer det fuldkommen uforståeligt, at det sker.

- Det er noget, vi bliver nødt til at lave om på, siger Niklas Praefke.

Også Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener, at de deltidsansatte kan være med til at lette manglen på arbejdskraft.

- Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, men tallene viser, at der er rigtig mange på deltid, som gerne vil arbejde fuldtid.

- Arbejdsgiverne kunne jo starte med at opnormere nogle af de 60.000 fra deltid til fuldtid. Det ville rykke rigtig meget, siger hun.

Det er særligt blandt offentligt ansatte, at mange af de deltidsansatte ønsker et fuldtidsarbejde.

I offentlige virksomheder og organisationer var det 11 procent af de deltidsansatte, der i fjerde kvartal 2021 angav, at de ønskede et fuldtidsarbejde.

I private virksomheder og organisationer var andelen lidt lavere. Her var det 7 procent, som oplyste, at de ønskede et fuldtidsarbejde.

Det er dog langtfra alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde mere.

Efter "andre årsager" var uddannelse og henholdsvis sygdom, handicap eller fleksjob de hyppigste årsager til at arbejde på deltid.

/ritzau/