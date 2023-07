Hver 12. bilist har sat sig bag rattet dagen efter våd fest

Det er ikke alle bilister, der har tålmodighed til at vente på, at alkoholen er ude af blodet dagen efter en fest, hvor de har drukket.

Otte procent af de adspurgte bilister svarer i en undersøgelse lavet af Rådet for Sikker Trafik, at de har kørt bil dagen efter en aften med indtagelse af alkohol, selv om de var i tvivl om, om alkoholen var ude af blodet.

Særligt slemt står det til blandt de helt unge. I undersøgelsen svarer 29 procent af de 18-24-årige, at de har kørt, selv om de var i tvivl om, hvorvidt de stadig havde en promille fra alkoholindtag dagen før.

Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, siger, at det kan have store konsekvenser at køre dagen derpå.

- Hvert år er der familier, der bliver ødelagt af spritkørsel, som kunne have været undgået, siger han i pressemeddelelsen i forbindelse med undersøgelsen.

Rådet for Sikker Trafik og 62 kommuner landet over sætter i juli fokus på spritkørsel med den landsdækkende kampagne "Klar til et pust?".

Kampagnen skal ifølge Rådet for Sikker Trafik også minde bilister om, at mange politikredse i løbet af sommeren sætter ind over for spirituskørsel.

Det er ikke kun aften og nat, der bliver kørt med for høje promiller. Politiets erfaring er, at der er spritbilister døgnet rundt, fortæller Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

- Vores erfaring siger os, at spritbilister kan findes på vejene døgnet rundt, og derfor vil vi også gennemføre kontroller på eksempelvis søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus efter festen aftenen forinden, siger han i pressemeddelelsen.

Sidste år blev 1405 bilister sigtet for spritkørsel mellem juni og august, viser tal fra Rigspolitiet ifølge Rådet for Sikker Trafik. En del af dem bliver taget i løbet af morgenen og formiddagen.

/ritzau/