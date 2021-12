Hver dag i 2021 er der i snit sat 362 boliger til salg

I 2021 er der blevet sat rekordmange boliger til salg i Danmark.

Det viser en beregning fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere.

Til og med 21. december er der sat 128.366 boliger til salg. Det er det højeste antal, der er registreret, siden Boligsiden begyndte at føre statistik i 2010.

Det rekordhøje antal svarer til, at der hver dag i 2021 er sat 362 boliger til salg. Det er det højeste gennemsnit i årrækken mellem 2015 og 2021.

Sammenlignet med samme periode i 2015 er det en stigning på hele 58 boliger.

- Selv om det samlede udbud i øjeblikket er lavt med færre end 40.000 boliger til salg, skyldes det ikke, at der ikke kommer boliger på markedet, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Tværtimod har de danske boligsælgere været ekstra aktive i år, siger hun i en pressemeddelelse.

Tidligere har tal fra Boligsiden vist, at det også er lykkedes rigtig mange at få solgt boligen.

Allerede 7. december overgik det samlede boligsalg i 2021 rekorden fra 2020. 7. december var der solgt 107.509 boliger, hvilket aldrig er set højere på et år.

- De danske ejendomsmæglere har haft rygende travlt i 2021, og som tallene viser, har de været i kontakt med rigtig mange sælgere, der har sat boligen til salg.

- Men efterspørgslen blandt køberne har samtidig været så høj, at det er gået ekstremt hurtigt med at få solgt boligerne.

- Så hurtigt, at boligerne ikke har nået at ligge ”på lager” hos ejendomsmæglerne og dermed få det samlede udbud til at vokse, forklarer Birgit Daetz.

Hun vurderer, at der kan være flere årsager til, at så mange har valgt at sælge deres bolig i år.

En kan være, at mange har haft gode chancer for at sælge til en høj pris på grund af en høj efterspørgsel blandt køberne.

En anden årsag kan være, at nogle har ønsket at prøve noget andet og finde ny bolig efter at have tilbragt mange timer hjemme under nedlukningen.

/ritzau/