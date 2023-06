Hver tredje solgte bil var i maj en elbil

Der er fortsat bedre gang i salget af biler rundtomkring i Danmark end sidste år, og især elbilerne bliver der solgt mange af.

Det oplyser De Danske Bilimportører torsdag.

I alt var der 14.012 nyregistrerede personbiler i maj i år, fremgår det af en meddelelse fra brancheorganisationen. Det er en fremgang på 3,82 procent i forhold til samme måned sidste år.

Der blev solgt 4446 elbiler i maj, oplyser bilimportørerne. Det er over dobbelt så mange som samme måned sidste år.

Dermed var cirka 32 procent af de solgte personbiler elbiler.

Privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer påpeger, at det er et niveau, som man har set igennem store dele af 2023, og som ligger et godt stykke over de foregående år.

- Elbilsalget er kommet forrygende ind i 2023. Prisfald har drevet noget af det højere salg, men elbilerne har over tid vundet mere genklang hos danskerne, siger han i en skriftlig kommentar.

Afgifterne på elbiler ligger langt under niveauet for almindelige biler.

Over en periode vil afgifterne dog stige som følge af en politisk aftale fra 2020. Formålet er, at teknologiudvikling skal gøre bilerne billigere at producere, mens det i perioden med lave afgifter fortsat skal være økonomisk attraktivt at købe en elbil.

Branchen og erhvervsorganisationer er imod stigningerne og regner med, at salget vil dale.

Blandt andre Thomas Møller Sørensen - som er branchedirektør i Bilbranchen, der en del af interesseorganisationen Dansk Industri - regner med, at salget vil dykke.

- I Norge, Sverige og Tyskland har man i det sidste halve år enten løftet afgiften eller sænket tilskuddet til elbiler, og i alle lande er salget styrtdykket, siger han.

Ser man på det overordnede salg af personbiler, har der generelt været tendenser til fremgang i år. Men 2022 var et meget dårligt år for bilsalget, så derfor skal der heller ikke så meget til, påpeger Brian Friis Helmer.

Generelt nyder branchen godt af, at der ikke er så mange udfordringer med produktion og leverancer som sidste år. Men til gengæld er der en nedsat købekraft på grund af inflationen, forklarer økonomen.

