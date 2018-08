Hvorfor bliver nogle kvinder tiltrukket af forbrydere som Peter Madsen?

Farlige mænd har ofte vist sig at kunne charmere kvinder. Alle kvinder kan blive tiltrukket af stærke og risikovillige mænd, men det er de færreste, der indleder kærlighedsforhold med dømte mordere. De kvinder, som gør, er ofte usikre, meget omsorgsfulde eller sågar masochister, siger professor

Peter Madsen er dømt for det bestialske parteringsdrab på den svenske journalist Kim Wall, og han blev i retten beskrevet som en mand med narcissistiske og psykopatiske træk. Måske ikke ligefrem svigermors drøm.

Alligevel er en 40-årig kvindelig fængselsbetjent blevet fritstillet fra sit job i Vestre Fængsel, hvor Peter Madsen indtil for nylig afsonede, fordi hun havde fået et for nært forhold til drabsmanden.

Spørgsmålet er, hvad der får en kvindelig fængselsbetjent til at indlede en flirt med en kvindemorder?

Psykolog og professor Henrik Høgh-Olesen fra Aarhus Universitet siger, at der ikke findes et klart svar på, hvorfor nogle kvinder bliver tiltrukket af farlige mænd, men at tendensen går langt tilbage i tiden.

”Hvis man ser på urmennesket, så blev kvinder dengang tiltrukket af stærke mænd, der kunne give kvinden beskyttelse,” siger han.

I dag bliver kvinder stadig tiltrukket af stærke, maskuline og risikovillige mænd, og selvom der opstår et paradoks, når man udsætter sig selv for fare ved at indgå i en relation med en farlig kriminel for at opnå “beskyttelse”, bliver alle mennesker i en vis grad tiltrukket af det uhyrlige, forklarer Henrik Høgh-Olesen:

”Vi er draget af det, vi er bange for. Der er ofte længst kø ved den farligste rutsjebane i forlystelsesparken, fordi mennesker søger den vej.”

Det er ikke kun fængselsbetjenten fra Vestre Fængsel, der er faldet for en farlig forbryder. Den norske massemorder Anders Breivik har fået mange kærestebreve og ligefrem ægteskabstilbud, mens han har siddet i fængsel. Og den kendte danske morder Peter Lundin har været gift med i alt tre kvinder, selvom han dræbte sin første kone.

”Peter Lundin har noget af det, som kvinder er kodet til at være opmærksomme på. Han er dominerende, kraftfuld og risikovillig,” siger Henrik Høgh-Olesen.

Selvom man ifølge Henrik Høgh-Olesen ikke kan opstille en klar profil over de kvinder, der falder for de meget farlige kriminelle, så vurderer han ikke, at mænd som Peter Madsen eller Peter Lundin vil kunne charmere alle kvinder.

”Det vil ofte være en kvinde med lavt selvværd. En kvinde, der ikke føler, at hun har alverden med mænd at vælge imellem," siger Henrik Høgh-Olesen.

”Man kan godt være begavet og indlede et forhold med en farlig kriminel, men i så fald må der være ’vilde hunde løs i kælderen’,” siger han og bruger Peter Lundins ene kone, som var psykologistuderende, som eksempel:

“Hendes intelligens fejler ikke noget, men hun må have noget personligt, der gør, at hun falder for ham. Hun har ikke nok selvværd til at stole på sin sunde fornuft,” siger Henrik Høgh-Olesen og understreger, at al fornuft ryger, når hun vælger at gå skridtet videre og bliver forelsket.

“Kærlighed gør blind, men det er ikke alle, der bliver så blinde, at de indleder et forhold med en morder,” siger Henrik Høgh-Olesen.

Han tilføjer, at kvinder, der falder for forbrydere, også kan have et overdrevent omsorgsgen. Den slags kvinder tror og ønsker, at forbryderen blot mangler kærlighed. En helt tredje årsag kan være, hvis kvinden fra naturens side er masochist.

Psykologisk rådgiver og sygeplejerske Berith Siegumfeldt er enig i, at den sunde fornuft forsvinder, når en kvinde bliver forelsket i en psykopatisk forbryder. Gennem sit arbejde har hun mødt mange kvinder, som er endt i et forhold med en mand, som lider af personlighedsforstyrrelsen narcissisme, hvilket psykopati er en del af.

Det er nemlig ikke kun forbrydere som Peter Lundin og Peter Madsen, der er narcissistiske psykopater. De findes nemlig mange steder og kan være din chef eller nabo, siger Berith Siegumfeldt.

“Det er ikke alle psykopater, der er mordere,” understreger hun.

“Men det er dog blandt psykopaterne, vi finder langt de fleste mordere.”

Berith Siegumfeldt mener, at man bør skifte fokus, hvis man vil forstå, hvorfor nogle kvinder bliver forelskede i psykopater.

”Vi skal have fokus væk fra, at vi automatisk tænker, at det er kvinderne, der er dumme, når de falder for de her mænd. Det handler i stedet om, hvordan mændene får lokket dem ind."

I modsætning til Henrik Høgh-Olesen mener Berith Siegumfeldt, at alle kvinder potentielt har risiko for at forelske sig i farlige forbrydere.

”Overordnet er det noget alle kan blive udsat for. Men man kan sige, at psykopater har en tendens til at gå efter især meget empatiske mennesker.”

Hun mener, at forholdene i høj grad opstår, fordi disse psykopater er overlegent manipulerende. Derfor overrasker det hende ikke, at fængselsbetjenten kunne falde for Peter Madsen.

”Psykopater er mesterskuespillere. De ved godt, hvad det er, vi mennesker falder for. Og de er lynhurtige til at gå ind og afkode, hvem der skal være deres næste offer. De planlægger det hele og går især efter empatiske mennesker, for dem ved de, at de kan snøre,” siger hun.

“De præsenterer sig for dig som værende dit livs soulmate. De bekræfter dig på alle mulige måder. ‘Vi har så meget til fælles,’ er en sætning, de bruger rigtig meget. På den måde går de ind og giver deres offer en masse selvtillid,” siger Berith Siegumfeldt og tilføjer, at det er almenmenneskeligt at ønske at blive bekræftet på denne måde.

”Samtidig har de et meget grandiost ego og et oppustet selvbillede, så de virker enormt selvsikre, meget stærke og fulde af selvtillid. Det er tryghed for mange,” siger hun.

Men de gør det kun for at udnytte deres offer. Så snart de mister interessen, bliver kvinderne betydningsløse, og så er de efterladt “uden selvtillid, uden selvværd, med udvisket personlighed og med en tro på, at det er dem, der er noget galt med,“ siger Berith Siegumfeldt.