I år har vi haft rekordmange timer med negative elpriser

Det smitter af på elpriserne, når solen skinner. Og derfor har det solrige vejr de seneste dage også resulteret i, at vi har haft rigtigt mange timer, hvor elpriserne har været negative.

Sammenlagt har 2024 indtil videre budt på 169 timer, hvor prisen i de to elpriszoner har været i negativt territorium. Sidste år på samme tid var tallet blot 26 timer.

Årsagen skal først og fremmest findes i det voksende antal af solcelleparker, der er stillet op i Europa de senere år.

- Mens alting er blevet dyrere, så er prisen på solceller gået den anden vej. Derfor er der meget grøn strøm i elsystemet, når solen skinner, end vi er villige til at betale for at bruge, siger Kristian Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark.

De negative elpriser vil kunne mærkes i større eller mindre grad hos elkunderne, uanset om de betaler timepris eller har en fastprisaftale.

- Der har været nogle enkelte timer, hvor man med en lav nettarif og uden at betale afgifter har kunnet få en øre eller to for at bruge strøm.

- Og hvis man har timeafregning, har man kunnet spare lidt på eksempelvis at vaske tøj i de perioder, hvor strømprisen har været negativ.

- Men uanset hvad så vil det i et eller andet omfang kunne mærkes på elregningen, at strømpriserne i perioder har været negativ, siger Kristian Poulsen.

Selv om negative elpriser er godt ny for elkunderne, er det imidlertid skidt for den grønne omstilling, når elproducenterne ligefrem skal betale for at komme af med strømmen.

- Vi har et mål om at firedoble ved vedvarende energi fra land. Men hvis du sidder og skal investere i et solcelleanlæg og kan konstatere, at du næsten ikke får noget for den strøm, du producerer om sommeren, så får man måske lidt panderynker.

- Derfor er det vigtigt, at vi får gang i efterspørgslen på strøm, så den følger med væksten i udbuddet af grøn strøm. Ellers risikerer vi en stop-and-go-situation, som sænker tempoet i den grønne omstilling, siger Kristian Poulsen.

95 procent af timerne med negative elpriser i år har ligget i tidsrummet mellem klokken 7 og 17.

