I mere end ti år er antallet af fængselsbetjente faldet

Det er 11. år i træk med nedgang i bemandingen, og målet om 300 flere fængselsbetjente i 2026 kan derfor ikke nås.

Sådan lyder meldingen i fagbladet Fængselsfunktionæren fredag.

I 2022 var der er i gennemsnit 1.897 fængselsbetjente, mens der i 2023 kun var 1.875 fængselsbetjente.

Regeringens mål har været at øge bemandingen til knap 2.300 fængselsbetjente i løbet af fem år frem til 2026, lyder det i fagbladet.

Men efter 2023 ligger målsætningen ifølge dem på minus 100.

Derfor kræver den flerårsaftale, som forligspartierne indgik på Christiansborg om "mere uniformeret personale", at tallet stiger med 400 betjente i løbet af de næste to år.

I Kriminalforsorgen siger chefen for rekruttering Susan Juul Jensen til fagbladet, at hun heller ikke regner med, at Kriminalforsorgen kan rekruttere flere betjente i 2024 end sidste år.

Alligevel kalder hun tallet for "tilfredsstillende".

- Vi ønsker fortsat flere ansøgere, men arbejdsmarkedet taget i betragtning er rekrutteringen af elever i 2023 tilfredsstillende. Men vi er ikke i mål, siger hun til fagbladet.

Ifølge hende er problemet, at mange ældre betjente går på pension hvert år, mens andre finder et andet arbejde.

Kriminalforsorgen vil fortsat gøre opmærksom på sig selv ved hjælp af blandt andet podcast og rekrutteringskampagner, lyder det.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen siger til fagbladet, at han ærgrer sig over, at det stadig går den forkerte vej.

Han mener, at det er nødvendigt, at arbejdet som fængselsbetjent også udvikles fagligt for at gøre det mere attraktivt.

I 2023 blev der ved Kriminalforsorgen ansat 175 nye fængselsbetjente og 7 betjente med merit.

/ritzau/