I næsten alle sager om butikstyveri bliver den tiltalte dømt

Hvis en sag om butikstyveri kommer for retten, er der stor sandsynlighed for, at personen på anklagebænken ender med at blive dømt.

I hvert fald viser tal fra Danmarks Statistik, at den tiltalte blev kendt skyldig i 95 procent af sagerne om butikstyveri sidste år.

Det svarer konkret til, at der var 10.476 fældende domme ud af i alt 11.002 afgørelser.

Andelen af fældende afgørelser for butikstyverier er på niveau med de foregående fem år. Det har svinget mellem 94,6 procent som det laveste i 2021 og 96,1 procent som det højeste i 2019.

Langt de fleste sager om butikstyveri handler om tyveri fra købmænd, supermarkeder eller mejerier.

I tre ud af fire sager sidste år, hvor en person blev kendt skyldig i butikstyveri, var forbrydelsen begået i sådanne butikker.

Og det var i 2022 oftest mænd, der blev dømt for butikstyveri. Det var det i 6801 tilfælde sidste år svarende til 65 procent af de fældende afgørelser.

Også når man ser på alder, er der forskel på, hvem der gør sig skyldig i at rapse fra butikker. Både hos kvinder og mænd er det oftest de 30-39-årige. Derefter kommer de 40-49-årige.

Den eneste aldersgruppe, hvor der er flere domme for butikstyveri sidste år for kvinder end for mænd, er blandt de 70-79-årige.

181 kvinder i denne aldersgruppe blev dømt for butikstyveri, mens det var tilfældet for 167 mænd.

Butikstyverier straffes som oftest med en bøde. I 93 procent af tilfældene, hvor en person sidste år blev kendt skyldig i butikstyveri, endte det med en bødestraf.

I fire procent af sagerne endte det med en frihedsstraf, altså betinget eller ubetinget fængsel.

De resterende tre procent udgør blandt andet sager, der har ført til advarsler eller foranstaltningsdomme.

Man kan idømmes en foranstaltning, hvis man var utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom eller lignende. I de sager vil man skulle i behandling på en psykiatrisk afdeling.

/ritzau/