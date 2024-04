I USA steg beskæftigelsen i marts med 303.000

Beskæftigelsen i USA uden for landbruget steg i marts med 303.000. Økonomer havde ventet en stigning på 214.000. Det viser den amerikanske beskæftigelsesrapport fredag ifølge AFP.

- Det er en meget høj jobvækst, der slår forventningerne med flere længder, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Han tilføjer, at dagens jobrapport viser, at det amerikanske arbejdsmarked fortsat skyder en meget høj fart, der på ingen måde varsler en kommende recession.

- Status er da også, at den amerikanske økonomi generelt har udviklet sig overraskende stærkt igennem slutningen af 2023 og ind i starten af 2024.

I Arbejdernes Landsbank siger cheføkonom Jesper Juul Borre, at de nye tal viser et fornuftigt billede af det amerikanske arbejdsmarked, som ikke ligefrem kalder højt på en rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank i allernærmeste fremtid.

- Vi skal som minimum hen til sommer, før en rentenedsættelse bliver tilfældet, siger han.

Ledigheden i USA ramte sidste år 3,4 procent. Det var den laveste siden 1969, og den er kun steget svagt siden, og den er fortsat meget lav. Til sammenligning nåede ledigheden næsten op på 15 procent under coronakrisen.

Den amerikanske centralbank, FED, har rentemøde om lige under fire uger.

Cheføkonom Søren Kristensen i Sydbank fremhæver også, at stigningen i verdens største økonomi er markant højere end ventet på forhånd.

- Det er tal, der selv om de på mange måder er enormt positive, også kan være lidt bekymrende.

Han forklarer, at man kunne være bekymret for, at den amerikanske økonomi er ved at vende tilbage til noget, der minder om en overophedning.

- Og vi har da også set, at både lønstigningerne og inflationen er blevet trukket lidt op. Her skal man hæfte sig ved, at der lige nu er en kraftig tilstrømning til arbejdsmarkedet. Det er amerikanerne, der kommer tilbage igen efter at være forsvundet under pandemien, men det er også en kraftig indvandring.

Ifølge Søren Kristensen muliggør det i teorien en større stigning i beskæftigelsen uden at det påvirker lønstigningerne og inflationen.

