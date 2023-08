Idé om pensionssamarbejde smeltede som fuglefjer og bivoks

Vinger skabt af fuglefjer og bivoks smeltede, og den unge Ikaros styrtede mod døden i havet. Grebet af overmod fløj han for tæt på solen trods formaninger fra farmand Daidalos under deres flugtforsøg fra Kreta.

Sådan lyder det i en myte fra det antikke Grækenland. En myte, som mandag næsten ubemærket har sneget sig ind i Retten i Lyngby.

Her sidder pensionsselskaberne PKA og PKA+ samt to mænd anklaget for tilbage i 2017 og 2018 at have foranstaltet et konkurrenceforvridende samarbejde på pensionsmarkedet sammen med en anden storspiller på området, Danica Pension.

Titlen "Projekt Ikaros" pryder forsiden af den advokatundersøgelse, som i 2018 blev foretaget af advokatfirmaet Kromann Reumert for Danica Pension.

Artiklen fortsætter under annoncen

En undersøgelse, som blev ansatsen til en årelange efterforskning af pensionsselskabernes tilbudsgivning til Salling Group i foråret 2018, og som efter anklagemyndighedens opfattelse var strafbar.

I konklusionen lød det, at samarbejdet måtte antages at være en overtrædelse af konkurrencereglerne, og Danica Pension valgte derefter at melde sig selv - og de andre pensionsselskaber - til Konkurrencestyrelsen for at undgå straf.

Samarbejdet mellem pensionsselskaberne skulle sikre, at man hver især kunne indgå aftaler med kunder ved at tilbyde en fælles pensionsløsning for både ledere og overenskomstansatte i virksomhederne.

Danica Pension var gode til pensionsprodukter til lederne. PKA-selskaberne til pensionsprodukter til de overenskomstansatte.

Og ved at slå pjalterne sammen - som fuglefjer og bivoks - drømte man om - hvis ikke at flyve til solen - så i hvert fald om at øge de årlige pensionsindbetalinger med hundreder af millioner kroner.

Samarbejdet mellem pensionsselskaberne styrtede dog som den unge og overmodige Ikaros i havet.

For angiveligt var der ikke bare tale om en god idé, men ulovlig deling af markedet. Og det til skade for konkurrencen og dermed i sidste endte til skade for kunderne, mener myndighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden for konkurrencelovgivningen kan man i sager af denne karakter slippe for påtale. Det kræver, at man melder sig selv, og at man er den første, der gør det.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har givet Danica Pension et foreløbigt tilsagn om, at sagen for Danicas vedkommende vil blive afgjort med et tiltalefrafald, altså uden retssag og uden straf.

Styrelsen har vurderet, at PKA, som har søgt om såkaldt straflempelse, ikke opfylder betingelserne, og anklagemyndigheden har afgjort, at det samme gælder for PKA+.

Hvorvidt Danica Pension undgår en retssag, vil først blive endeligt afgjort, når straffesagen mod PKA-selskaberne og de to mænd er afsluttet.

PKA, PKA+ og de to mænd, som er beskyttet af navneforbud, nægter sig alle skyldige.

/ritzau/