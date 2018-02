Chefideologer for nyt tysk højre: Vi vil genskabe konservatismen

Kan man være højre-intellektuel i et Tyskland, hvor begrebet højre stadig er forbundet med mordet på seks millioner jøder? Spørgsmålet blev diskuteret, da intellektuelle for det såkaldt nye tyske højre forleden talte ved et seminar i København

Hvis de tyske talere i Landstingssalen på Christiansborg denne fredag eftermiddag er et sindbillede på den politiske bevægelse, som har fået navnet det nye tyske højre, er der tale om en højst forskelligartet og endda splittet bevægelse.

Götz Kubitschek, en af de vigtigste tænkere bag bevægelsen, som de seneste år har rystet det tyske politiske parnas, har sat sig så langt fra de øvrige inviterede, han kan komme. Da han får mikrofonen, beskylder han de intellektuelle på den tyske højrefløj for ”fejhed”.