Den sidste store postmodernist er død

Paul Virilio var en af de første intellektuelle til at pege på, at samfundets stigende hastighed er forbundet med øget social kontrol, manipulation og dominans

En af de sidste store franske filosoffer fra anden halvdel af det 20. århundrede er død. Paul Virilio, der fik et hjerteslag den 10. september i Paris, var en af disse ambitiøse intellektuelle, der kan og ved alt. Og han fungerede både som arkitekt, byplanlægger og urbanitetsteoretiker.

Paul Virilio spillede en vigtig rolle inden for den franske magtkritik. På det punkt inspirerede han poststrukturalisterne Michel Foucault

(1926-1984) og Gilles Deleuze (1925-1995). Desuden hørte han sammen med Jean-Francois Lyotard og Jean Baudrillard til de filosoffer, som kritiserede moderniteten og argumenterede for, at samfundet befinder sig i en postmodernistisk eller hypermodernistisk virkelighed, hvor arkitekturen og ikke mindst medieteknologien bidrager til at ophæve skellet mellem sandhed og løgn, illusion og virkelighed.

I løbet af sin universitetskarriere var Paul Virilio ansat på og senere leder af École Spéciale d’Architecture (arkitekturuddannelse) i Paris, hvor han kombinerede sin medieanalyse med postmodernistiske arkitekturanalyser. Som arkitekturkritiker havde han diskret, men stor indflydelse på flere generationer af de visionære franske arkitekter med sit fokus på den antimodernistiske skrå arkitektur uden rette vinkler.

Den nu afdøde filosof kan især siges at bidrage til at forstå teknologiens indflydelse på postmoderne menneskers oplevelse af verden. Blandt Virilios hovedværker er ”Vitesse et politique” (Hastighed og politik, 1977), der netop behandler en verden, der bevæger sig hurtigere og hurtigere.

Der er tale om et bredt filosofisk forfatterskab, som forfatteren selv har betegnet som en såkaldt dromologisk (løberings-logisk), altså en ”hastighedsvidenskab”, der udtrykker en mangfoldig forskning, der sammentænker teknikhistorie, krigsvidenskab, urbanitetsteori og metafysik. Hans tænkning var præget af et kritisk fokus på ”hastighedens” og ”accelerationens” betydning for politikken og samfundet, hvor den postmoderne virkelighed i medieteknologien, det vil sige fjernsyn og i vor tid internet, øger farten og mængden af indtryk og oplevelser, som mennesket udsættes for. Alt stiger i bevægelse, bliver varmere og løber hurtigere og hurtigere rundt. Alt forandres og bindes sammen, og verden bliver mindre og samles i en enhed, som i en centrifuge, hvor alt suges sammen, og rummet udviskes.