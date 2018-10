Derfor skal man læse klassikere

To læsninger af Calvino

Der er trøst at hente hos Italo Calvino for den, der har dårlig samvittighed over ikke at have læst sine klassikere. Den italienske forfatter begynder sin bog om klassikere, der nu er blevet genudgivet på fransk, med at afmontere alle intellektuelles store skam: at andre mennesker taler om mesterværker, de ikke selv kender.

”Selv den mest belæste universitetslærer har ikke læst alle sine klassikere,” fortæller han og spørger direkte den, der bruger belæsthed som våben, hvor langt denne mon er kommet i den græske historiker Herodots værker eller i den politiske teoretiker Saint-Simons.

Det fører ham til at anbefale læseren et princip for inddeling af sin bogreol. Kun den ene halvdel bør være bøger, man har læst. De ulæste værker skal udgøre den anden halvdel af det idéelle klassiker-bibliotek. Derudover bør der være en tom hylde til overraskelser, man måtte støde ind i, for nye klassikere møder man, til man dør.

De hjemmebryggede klassiker-biblioteker er blevet uomgængelige, skriver den nu afdøde Italo Calvino i teksten, som udkom første gang i 1981. Det skyldes, at det ikke længere er muligt at samles om et sæt klassikere, sådan som man kunne på forfatteren Giacomo Leopardis (1798-1837) levetid, hvor en kultur som den italienske havde sin egen kanon af klassikere, de fleste intellektuelle kunne tilslutte sig.

”At læse klassikere står nok i modsætning til vor tids livsrytme, der ikke længere kender til den langsomme tid, det humanistiske otiums åndedræt, ligesom det står i modsætning til eklekticismen i vores kultur, der ikke ville være i stand til at etablere en fælles definition af det klassiske, som ville passe til os i dag,” skriver Italo Calvino med et begreb, der dækker over tidens trang til selv at sammensætte elementer fra forskellige sammenhænge til et hele. En trang, der kun er blevet stærkere siden 1980’erne.