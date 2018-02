Tysk højre-intellektuel: Mine modstandere kæmper med forløjede og onde begreber

Götz Kubitschek regnes for en af de vigtigste intellektuelle skikkelser i det nye tyske højre. Den 47-årige journalist og publicist føler sig dæmoniseret i et Tyskland, der har det svært med alt højreorienteret

Götz Kubitschek, hvad er dine politiske mål?

Kort fortalt vil vi etablere normalitet. Vi vil etablere sikkerhed og orden, men frem for alt udpege, hvem der har ansvar for det, der er sket her, hvem der er ansvarlig for det kaos, der er blevet anrettet ikke bare i vores land, men over hele Europa, og vi vil have den nødvendige politiske magt i hænderne til at korrigere det hele. Angela Merkel (Tysklands kristeligt demokratisk forbundskansler, red.) er afgjort den mest ødelæggende kansler, vi nogensinde har haft. Hun har transformeret vores nation til en multikulturel overfladisk konsum-stat. Hun har med sin hæmningsløse grænse-åbning og hæmningsløse hypermoralisering af tysk politik isoleret sig selv på toppen. Det kræver en omhyggelig politisk forandring.