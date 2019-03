Både reformator Martin Luther og den danske reformationsteolog Niels Hemmingsen inddrog mange teologer i deres tænkning, også katolske, og det var først i 1600-tallet, at det blev sværere for lutherske teologer at bruge ikke-lutherske teologer. Mattias Skat Sommer forsvarer en phd-afhandling om Niels Hemmingsen i næste uge og fortæller her om dennes betydning