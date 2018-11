Videnskabshistoriker: Religion og naturvidenskab udelukker ikke hinanden

Diskussionen om forholdet mellem religion og naturvidenskab er blusset op igen med sagen om en evolutionskritisk præst fra Sønderborg. Selvom der har været problemer mellem religion og naturvidenskab, har problemerne været små, siger videnskabshistoriker

Bag den verserende diskussion om synet på evolution i folkekirken samt tilladeligheden af dette i folkekirken ligger der en grundlæggende uenighed om, hvad forholdet er mellem naturvidenskab og religion. Netop dette forhold har Helge Kragh skrevet flere bøger om. Han er en af Danmarks mest anerkendte nulevende videnskabshistorikere og mener, at mange i dag misforstået opfatter religion og naturvidenskab som modsætninger, der udelukker hinanden.

”Det irriterer mig, at så mange – ikke mindst inden for videnskabelige kredse – mener, at naturvidenskab og religion pr. definition er modsætninger. De lader, som om det er en selvfølge, men det er det altså ikke,” siger Helge Kragh.

For forholdet mellem religion og naturvidenskab kan anskues på flere måder, understreger han. Den mest udbredte forestilling er, at naturvidenskab og religion står i et modsætningsforhold. Den grundlæggende tanke er her, at enten har naturvidenskaben ret, eller også har religionen, men de kan altså ikke være rigtige på samme tid. Ifølge Helge Kragh tager de, der har dette synspunkt, fejl, ligesom de mangler et væsentligt historisk perspektiv.

”Tilsyneladende er de fuldstændigt uvidende om, at mange af de største opdagelser inden for naturvidenskaben og mange af de største forskere har været bundet til en religiøs kontekst,” siger Helge Kragh.

Og han fortsætter med at opridse to gode grunde til, at denne opfattelse ikke er korrekt. Det ene argument er historisk og empirisk:

”Vi ved fra historien og fra videnskabshistorien, at selvom der har været problemer mellem religion og naturvidenskab, så har problemerne været små. Og der er simpelthen ikke historisk belæg for at påstå, at religion har påvirket naturvidenskabens udvikling,” siger Helge Kragh.

Det andet argument bygger på, hvad religion og naturvidenskab er pr. definition:

”Religion og naturvidenskab handler simpelthen om noget forskelligt, og to idéer kan kun være i modsætning til hinanden eller udelukke hinanden, hvis de har en fælles mængde at være uenige om,” siger han og fortsætter:

”Og så irriterer det mig selvfølgelig, når jeg snakker med naturvidenskabsfolk, at når de taler om religion, så har de typisk ikke den fjerneste idé om, hvad religion overhovedet er.”