To idømmes fængsel for at komme stoffer i kvindes drink

Det koster to 36-årige mænd henholdsvis fem måneder og syv måneders fængsel, at de har udsat en kvinde for drugging på en natklub i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Michella Winther-Hinge, som var anklager i sagen, er tilfreds med den straf, som byretten kom frem til.

- Jeg er selvfølgelig fuldt ud tilfreds med, at de blev dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, siger hun til Ritzau.

Begge er dømt for grov vold ved at have puttet stoffer i kvindens drink, uden at hun vidste det. Den enes straf er to måneder længere, da han tidligere er dømt for grov vold, skriver politiet.

Den 36-årige mand, som fik fem måneders fængsel, har også fået en advarsel om udvisning.

Ifølge anklageskriftet gjorde mændene det i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse.

Kvinden blev dårlig under en bytur med de to mænd og henvendte sig dagen efter på skadestuen.

Ifølge politiet fik kvinden blandt andet besvær med at se og gå, fik muskelsmerter og begyndte at ryste.

Ved undersøgelsen blev der ifølge politiet fundet spor af amfetamin og methamfetamin i kvindens urin.

Hændelsen skete i januar i år på den eksklusive natklub Soho House i København.

Ifølge Michella Winther-Hinge er der begrænset retspraksis på området.

De to tiltalte i sagen ville egentlig tilstå i maj, men sagen blev trukket fra retten. Det skyldtes, at anklageren dengang vurderede, at de ikke havde aflagt en fuld tilståelse.

Københavns Politi opfordrer til, at man kontakter politiet hurtigst muligt, hvis man mistænker, at man har været udsat for drugging.

