Ikast-Brande er igen den mest erhvervsvenlige kommune

Efter at være vippet af pinden af Vejen sidste år er Ikast-Brande vendt stærkt tilbage i 2023 og er af Dansk Industri kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.

Det er 12. gang, at den midtjyske kommune løber med hæderen ud af de 14 gange, den er blevet uddelt.

Kåringen sker på baggrund af en rundspørge blandt næsten 8000 virksomheder, der har givet deres hjemkommune karakter i ti kategorier, herunder sagsbehandling, adgang til arbejdskraft og skatter og gebyrer.

Ikast-Brande har sidens sidste års måling forbedret sin vurdering i syv af ti kategorier, uden at der dog nødvendigvis har været tale om en målrettet jagt på duksepositionen.

- Der er nogle kategorier, for eksempel når det gælder infrastruktur i form af fiberbredbånd, hvor det er svært som kommune at gøre en forskel.

- Men vores generelle tilgang er - uanset, om man er virksomhed eller borger - at vi gerne vil være til at komme i kontakt med, og vi vil gerne i dialog og finde løsninger.

- Og så sørger vi også for altid at have erhvervsjord til salg, siger borgmester Ib Lauritsen (V).

Hos Dansk Industri fremhæver medlemsdirektør Anders Søndergaard Larsen, at virksomhederne i årets undersøgelse giver udtryk for at være endnu mere tilfredse med kommunernes service, end de har været.

- At vise interesse for og være i dialog med virksomhederne i området er simpelthen nødvendigt for at finde ud af, hvor skoen trykker.

- Vi oplever, at interessen for erhvervslivets vilkår er steget i kommunerne, og at man arbejder med de her problemstillinger, og det vil vi godt kvittere for, siger han.

De adspurgte virksomheder bliver i undersøgelsen bedt om at udpege den kategori, som er vigtigst for dem. Her er drt for andet år i træk hjælp til at skaffe den nødvendige arbejdskraft, der vægtes højest.

Ikast-Brande Kommune er kendetegnet ved en lang række produktionsvirksomheder, og det forsøger kommunen at imødekomme.

- Vi lægger kræfter i at sikre, at de unge er bevidste om mulighederne i at tage en erhvervsuddannelse. Det lykkedes på den måde, at hos os er det 30 procent af en ungdomsårgang, der tager en erhvervsuddannelse, siger Ib Lauritsen.

Sidste års vinder, Vejen, er rykket ned på andenpladsen, mens Herning Kommune ligger nummer tre, nøjagtigt som i 2022.

Kun Nordfyns Kommune (nummer fem) har formået at bryde den jyske dominans i top-10. Høje-Taastrup Kommune er den bedst placerede kommune øst for Storebælt med en 20.-plads.

