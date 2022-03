Ikea stopper al handel med Rusland og Hviderusland

Ikea har besluttet sig for at sætte al samhandel med Rusland og Hviderusland på pause.

Ikea har som mange andre store virksomheder gjort sin stilling op i forhold til Ruslands invasion af Ukraine.

Den svenske koncern er nået frem til, at man ikke længere vil sælge varer til Rusland og Hviderusland eller importere varer den anden vej.

- Vi lukker alle Ikeas varehuse og virksomheder i Rusland og Hviderusland, siger Tolga Öncü, der er globalt ansvarlig for Ikeas detailhandel, til nyhedsbureauet TT.

Også leverancer fra underleverandører bliver sat på pause.

Eneste undtagelse er de russiske shoppingcentre ved navn Mega, som Ikea ejer. De kommer fortsat til at holde åbent for at sikre, at der er mad og medicin til russerne.

Begrundelsen er foruden de humanitære konsekvenser af krigen også, at det er svært at drive forretning i lande, der er ramt af sanktioner.

Beslutningen vedrører 15.000 ansatte, og de er indtil videre sikret løn de næste tre måneder.

Ikea har været kritiseret for at tøve med at handle, mens andre virksomheder lukkede ned for deres aktiviteter i Rusland.

Men det var der en årsag til, forklarer Tolga Öncü.

- Det her er en vigtig beslutning, og vi har ikke fokuseret på at træffe en hurtig beslutning, men en beslutning, som er den bedste for vores medarbejdere, siger han.

