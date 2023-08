Ikke meget at vælge imellem for boligkøberne

Der er fortsat langt mellem "Til salg"-skiltene for dem, der kigger efter ny bolig.

Tal fra Finansdanmark viser godt nok, at der i juli måned var 40.594 boliger til salg, hvilket er 325 flere end i juni.

Men tager man højde for sæson, og at der normalt bliver sat endnu flere huse til salg i juli, er der faktisk tale om et lille fald.

- Det betyder, at udvalget for en boligkøber er til den lave side i øjeblikket, og det kan samtidig medvirke til at give fornyet luft til prisstigninger, siger Brian Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han konstaterer samtidig, at der er forskel på de forskellige ejerboligtyper.

Udbuddet af lejligheder er faldet med 21 procent siden nytår, og sommerhusene er tilsvarende faldet med seks procent. Til gengæld er der 0,2 procent flere huse på markedet.

Går man et år tilbage, var boligudbuddet dog endnu mindre end nu. Dengang var der 2400 færre boliger til salg, og dermed er udbuddet steget seks procent hen over det eneste år.

Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finansdanmark, konstaterer, at der er tale om det højeste juliudbud af huse i tre år.

Men hun vurderer også, at det stigende antal købere på markedet har holdt boligudbuddet nede.

- Ser vi på det i et længere perspektiv, så er antallet af huse til salg stadig på et forholdsvist lavt niveau. Så der er ikke tale om et historisk højt udbud af huse, siger hun i en kommentar til tallene.

/ritzau/