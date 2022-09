Ikke set siden 2009: Nordea Kredit åbner boliglån til 6 procent

Ifølge boligøkonom er det første gang i 13 år, at der udbydes boliglån med en rente på 6 procent.

Onsdag har Nordea Kredit åbnet for et boliglån med en rente på 6 procent. Det oplyser Nordea Kredit ifølge erhvervsmedierne Børsen og Finans.

Der er tale om et 30-årigt fastforrentet boliglån både med eller uden 10 års afdragsfrihed.

Boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann oplyser til begge medier, at det er første gang siden foråret 2009, at der udbydes lån til 6 procent.

- Da året tog sin begyndelse, var renten på et 30-årigt fastforrentet lån nede i 1,5 procent, mens den i dag er oppe på 6 procent. Det er en ret vild udvikling på meget kort tid.

- Faktisk skal vi helt tilbage til foråret 2009 for at finde et tidspunkt, hvor vi udstedte 30-årige 6 procentlån sidste gang, skriver hun i en kommentar til medierne.

Ifølge Børsen holder Realkredit Danmark igen med at åbne for lån på 6 procent.

Det stærkt stigende renteniveau vil ifølge privatøkonom i Arbejdernes Landsbanks Brian Friis Helmer kunne mærkes hos potentielle boligkøbere, nuværende boligejere og potentielle sælgere.

- Den kraftige pil opad på renterne gør det dyrere at finansiere boligkøbet, og det vil ramme boligmarkedet. Vi har allerede set i juli og august, at boligpriserne er dykket, mens antallet af handler er for nedadgående, skriver privatøkonomen i en analyse.

- For eksisterende boligejere med et fastforrentet lån betyder de højere renter, at konverteringer er en mulighed.

- Aktuelt er det især boligejere med 0,5 procent-, 1 procent-, 1,5 procent-, 2,0 procent-, 2,5 procent- og 3,0 procentlån, hvor en konvertering vil være værd at overveje, da det kan skære en god bid af restgælden.

/ritzau/