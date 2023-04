Ikonisk amerikansk møbelgigant går konkurs

Begæringen blev afleveret ved USA's Konkursdomstol i selskabets hjemdelstat, New Jersey.

Men det er i flere år gået ned ad bakke for selskabet, der har kæmpet med at omstille sig i en usikker økonomi domineret af onlinesalg.

I januar tordnede værdien af selskabets aktie ned, da det advarede om risikoen for ikke at kunne fortsætte driften.

Det svarer til omkring 2,6 milliarder kroner.

Ophørsudsalg starter i kædens butikker på onsdag.

Virksomheden har sikret finansiering på 240 millioner dollar fra en ikke offentliggjort lånevirksomhed, der skal sikre driften under dets afvikling.

- Tak til alle vores loyale kunder. Vi har taget den svære beslutning om at nedlægge driften, kan man læse i en besked på virksomhedens hjemmeside.

Administrerende direktør i selskabet, Sue Gove, siger, at man i den kommende tid vil arbejde på at maksimere den tilbageværende værdi for aktionærerne.

- Millioner af kunder har stolet på os igennem nogle af livets vigtigste milepæle - fra at starte på college til at blive gift, flytning og at få børn, siger hun i en udtalelse.

