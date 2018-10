Fagfolk: Et højskoleophold på ansøgningen til job og studie er et plus

Den personlige dannelse og de faglige kompetencer, man tilegner sig i løbet af et højskoleophold, er gode at få med, når man skriver ansøgninger til drømmestudiet eller -jobbet, lyder det fra fagfolk. Vigtigt er det dog, at man viser, at man kan reflektere over, hvad man har lært

Pernille Kindtler, sektionschef for vejledning og optagelse på Københavns Universitet.

Hvad betyder et højskoleophold for kvote 2-ansøgningen til en universitetsuddannelse?

Et højskoleophold er som udgangspunkt meget relevant for en kvote 2-ansøgning, så man skal helt sikkert skrive det på. Generelt ved vi, at et højskoleophold giver en livsduelighed, som er vigtig, når man søger ind på en videregående uddannelse. For eksempel betyder det for det meste, at man har prøvet at bo et andet sted end hjemme hos mor og far, og at man dermed i et eller andet omfang har lært noget om at stå på egne ben.

Ofte er en højskole også et sted, hvor man tilegner sig nogle rigtig gode sociale færdigheder. Og det, at man ved noget om, hvad det vil sige at indgå i sociale fællesskaber, er meget afgørende for, om man er i stand til at gennemføre og trives på en videregående uddannelse. Et højskoleophold kan selvfølgelig også give en nogle konkrete faglige kompetencer. Især hvis det har været et længerevarende ophold, eller hvis man har haft en bestemt faglig linje, og det er også vigtigt at få med. Det vigtigste for os, når vi vurderer ansøgningerne, er, at vi kan se, at ansøgeren har truffet det, vi kalder et kvalificeret uddannelsesvalg. Det vil sige, at vedkommende ved, hvad uddannelsen indebærer og måske endda har gjort sig nogle tanker om, hvilke jobs han eller hun kan se sig selv i på længere sigt. Men når det er sagt, så er det ikke nok bare at skrive, at man har været på højskole. For det er jo ikke sikkert, at opholdet har givet en alt det, jeg lige remset op. Man skal ikke overlade det til os at gætte på, om det er det, ansøgeren har fået ud at sit højskoleophold. Vi skal tydeligt kunne se, at ansøgeren selv har gjort sig de her refleksioner.