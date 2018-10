På højskolerne er unge i ly for karakterræset

Efter at folkehøjskolerne har oplevet modgang i en årrække, meldes der nu om elevfremgang på de lange kurser på landets højskoler, ligesom antallet af højskoler igen er begyndt at stige. Det er positivt, for i en tid præget af præstationskultur kan højskolerne være et kærkomment helle for unge mennesker og klæde dem på til livets udfordringer

Danske unge er pressede. Det er de senere år blevet slået fast i adskillige undersøgelser, debatindlæg og nyhedsindslag. Sværere er det at finde roden til, hvorfor unge mennesker, der lever i et ellers velfungerende samfund, mistrives som aldrig før, og endnu sværere er det at finde kuren.

Når de unge selv sætter ord på, hvad det er, der presser dem i nutidens samfund, dukker ord som ”karrakterræs” og ”præstationsangst” op gang på gang. Ord, der nok ikke var blandt de hyppigst brugte i 1800-tallet, da højskoletanken begyndte at blomstre, og de første folkehøjskoler så dagens lys, men som højskolerne i dag ikke desto mindre kan fungere som modvægt til.

For på højskolerne er det oftest alt muligt andet end karakterer og præstationer, der er i fokus, som artiklerne i tillægget ”Højskole2018” fint illustrerer. Netop derfor kan højskolerne i dag tilbyde unge mennesker det, de har allermest brug for: Et helle fra det pres, de ellers oplever i samfundet, og et rum, hvor det er det hele menneske, som er i centrum.