Et par får besøg af en familieven i et sommerhus, og et eksplosivt trekantsdrama bryder ud i lys luge. Charlotte Munck og Thomas Hwan spiller ægteparret i Betty Nansen Teatrets version af August Strindbergs ”Leg med ild” – et stykke, der ifølge de to handler om, hvad man gør med livet, når man har alt