Nicolas Bro: At tage på højskole var skelsættende for mit liv

Et ophold på Krogerup Højskole for 25 år siden blev afgørende for skuespiller Nicolas Bro. Han fik en tiltrængt pause fra optagelsesprøverne til skuespilleruddannelsen, og så mødte han sit livs kærlighed

”Det var tredje år i træk, jeg havde søgt ind på teaterskolerne uden at blive optaget. En sommerdag erklærede min bedste ven, mens vi traskede ned ad gaden, at han skulle på højskole. Det tog mig 30 meter at beslutte, at det ville jeg også. Og så tog jeg med ham,” husker Nicolas Bro, der siden kom ind på teaterskolen og i dag har en lang teater- og filmkarriere bag sig.

Det er 25 år siden, den dengang 21-årige Nicolas Bro begyndte på Krogerup Højskole ved Humlebæk i Nordsjælland. Selvom der var rig mulighed for at spille teater på stedet, var det alt andet end det, der tiltalte den unge skuespilleraspirant. Han havde efterhånden kæmpet rigeligt for at komme ind på teaterskolerne og havde tilmed læst hos forskellige skuespillere. Nu var tiden inde til at rense hovedet og få nye oplevelser, der rakte ud over drømmefaget.

”Hele grundidéen omkring højskoler var noget, der tiltalte mig,” fortæller han.

Nicolas Bro havde to favoritfag på højskolen, det ene var maleri og det andet filmkundskab, dog var der mere socialt dyr over ham end læsehest.

”Jeg skrev og malede en del, men der var helt sikkert andre, der tog deres fag mere seriøst end mig. At se en film og tale om den bagefter, som vi gjorde i filmkundskab, krævede nu heller ikke så meget hjemmearbejde, men jeg var glad for faget, som jeg havde med min bedste ven som eneste fælles undervisning,” siger han.