Udlandets interesse for højskoler vokser

Den danske højskolemodel er efterhånden udbredt i hele verden. Men hos Folkehøjskolernes Forening får man stadig flere henvendelser fra udlandet, og her kan man også fortælle om et boom i antallet af højskoler i USA

Den danske teolog og filosof N.F.S. Grundtvigs tanker om højskolen som et sted, hvor almindelige mennesker kan opnå oplysning og dannelse, har spredt sig til lande i hele verden.

I de fleste verdensdele findes eksempler på skoler, der har taget højskolemodellen til sig eller er blevet inspireret af den. Selvom der ikke findes nye tal på, hvor mange højskoler der faktisk findes uden for landets grænser, er man hos Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) overbevist om, at der kommer stadig flere.

Det er bedømt ud fra den store interesse og de mange henvendelser, der kommer fra udlandet, fortæller Sara Skovborg Mortensen, international konsulent i FFD.

”Ud fra mængden af henvendelser, vi modtager, vil jeg vurdere, at der sker en stigning i antallet af højskoler rundtom i verden. Der er stor interesse og mange spørgsmål til, hvordan man tager de første skridt, når man vil starte en højskole, eller kvalificere arbejdet,” siger hun.

Det er efterhånden seks år siden, at Kristeligt Dagblad i efteråret 2012 i højskoletillægget skrev, at højskoleidéen var blevet global. En optælling af højskoler i udlandet fra 2009 viste, at højskoleidéen var udbredt i hele verden. Langt flest højskoler var der stadig i Danmark og i resten af Norden, men i Afrika, Asien og USA var de også dukket op. I alt var der registreret 663 højskoler på det verdenskort, som en arbejdsgruppe under Folkehøjskolernes Forening havde udarbejdet.

Der findes ikke nyere tal på hvor mange højskoler, der findes i alt, men hos Folkehøjskolernes Forening ved man, at der især er sket en stigning i Asien og USA. I maj skrev foreningens eget blad, Højskolebladet, at det samlede antal højskoler i USA var omkring 50, og at halvdelen af dem var yngre end syv år. Det tal er dog endnu højere, viste det sig på en konference i London i sommer, hvor højskolerepræsentanter fra 17 lande var samlet, siger Sara Skovborg Mortensen.