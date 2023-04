Inden kæmpefusion: Stigende priser løfter Chr. Hansens omsætning

Stigende priser og øget salg har løftet enzymproducenten Chr. Hansens omsætning i andet kvartal.

Det viser Chr. Hansens halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort torsdag.

I månederne fra december til februar steg selskabets omsætning med 11 procent sammenlignet med samme måneder året før.

Dermed ender omsætningen for den første halvdel af regnskabsåret 2022/23 på omkring 4,8 milliarder kroner.

Chr. Hansen producerer blandt andet enzymer og ingredienser til mejeri- og fødevarebranchen.

Den del af forretningen stod for 63 procent af omsætningen i regnskabsåret 2021/22. Det svarer til knap 5,7 milliarder kroner.

Fra december til februar blev omsætningen i den del af forretningen omkring 1,5 milliarder kroner. Det svarer til en vækst på 12 procent sammenlignet med samme måneder året før.

Særligt mejeriforretningen har leveret "stærk vækst", skriver ledelsen i regnskabet.

Væksten har ifølge Chr. Hansen særligt været drevet af levering til osteproduktion og udvikling i priserne.

Chr. Hansen står over for en fusion med det andet C25-selskab Novozymes. I slutningen af marts stemte aktionærerne i begge selskaber for fusionen.

Selskaberne forventer, at fusionen kan gennemføres i løbet af fjerde kvartal i år eller første kvartal i 2024.

